ЮАР откроет консульство в Азербайджане
Южно-Африканская Республика (ЮАР) планирует открыть консульство в Азербайджане в ближайшем будущем, заявила азербайджанским СМИ посол ЮАР в Турции и Азербайджане Дипуо Берта Летсаци-Дубау.
По ее словам, отношения между ЮАР и Азербайджаном развиваются день ото дня.
Посол также выразила уверенность в том, что деятельность консульства ЮАР, которое планирует открыться в Баку, еще больше расширит связи между странами.
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