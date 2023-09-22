Ажиотаж в Мингячевире: матч против итальянской команды вызвал огромный интерес ФОТО; обновлено
Матч между азербайджанской командой «Кюр» и итальянской «Салерно» завершился со счетом 19:29.
Вторая игра состоится завтра в 17:00. Победитель по сумме двух встреч выйдет в 1/16 финала Кубка EHF.
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В эти минуты в Мингячевире местная женская гандбольная команда «Кюр» проводит матч 1/32 финала в Кубке EHF (Европейская гандбольная федерация) против итальянского клуба «Салерно» из одноименного города.
Игра вызвала небывалый ажиотаж. Зал учебно-тренировочного центра «Кюр» не смог вместить всех желающих посмотреть еврокубковый матч. Зрители сидят даже в проходах, передает корреспондент haqqin.az из Мингячевира.
Согласно договоренности между клубами, оба матча состоятся в Мингячевире. Вторая игра пройдет тут же завтра.
Кубок EHF – третий по рангу еврокубковый турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы. В этом соревновании Азербайджан также представят «Карабах» и «Азерйол».
В мужском Кубке EHF выступят «Азерйол» и «Кюр».