Эльмир Алиев, отдел спорта 18:27

Матч между азербайджанской командой «Кюр» и итальянской «Салерно» завершился со счетом 19:29. Вторая игра состоится завтра в 17:00. Победитель по сумме двух встреч выйдет в 1/16 финала Кубка EHF. *** 17:58 В эти минуты в Мингячевире местная женская гандбольная команда «Кюр» проводит матч 1/32 финала в Кубке EHF (Европейская гандбольная федерация) против итальянского клуба «Салерно» из одноименного города.

Игра вызвала небывалый ажиотаж. Зал учебно-тренировочного центра «Кюр» не смог вместить всех желающих посмотреть еврокубковый матч. Зрители сидят даже в проходах, передает корреспондент haqqin.az из Мингячевира.