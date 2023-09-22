Кабмин в широком составе обсудил бюджет на 2024 год

18:06

Под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось расширенное заседание Кабинета министров, посвященное обсуждению проектов государственного бюджета Азербайджана на 2024 год, сводного бюджета и показателей сводного бюджета на следующие три года, а также концепции и прогнозных показателей экономического и социального развития Азербайджана на 2024 год и последующие три года, сообщили в Кабмине.

Открывая заседание вступительной речью, премьер-министр Али Асадов рассказал об успешных антитеррористических мероприятиях локального характера, проведенных азербайджанской армией несколько дней назад в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева. Было подчеркнуто, что азербайджанская армия выполнила все стоящие перед ней задачи всего за один день. Премьер-министр пожелал упокоения душам солдат и офицеров, погибших во время антитеррористических мероприятий, а раненым – выздоровления. Было отмечено, что 2023 год является особенно знаменательным для азербайджанского народа. «В этом году мы отмечаем 100-летие со дня рождения нашего общенационального лидера Гейдара Алиева-архитектора и строителя современного независимого Азербайджанского государства, выдающегося политического и государственного деятеля. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев объявил 2023 год «Годом Гейдара Алиева», и в связи с юбилеем великого лидера на государственном уровне проводится ряд мероприятий», - сказал Асадов.

В то же время было подчеркнуто, что 2023 год также знаменуется 20-й годовщиной прихода к политической власти президента Ильхама Алиева. Стремительное развитие нашей страны во всех сферах, улучшение благосостояния людей, значительное укрепление позиций Азербайджана на международной арене были оценены как успешные результаты президентского срока главы государства. Было подчеркнуто, что освобождение оккупированных земель Азербайджана, восстановление территориальной целостности стало пиком президентства Ильхама Алиева. Предоставляя информацию об экономических показателях развития страны, Асадов сообщил, что за восемь месяцев текущего года в ненефтяном секторе был зафиксирован рост на 2,6%, а в ненефтяной промышленности - на 6%. В настоящее время финансовое положение Азербайджана значительно улучшилось, стратегические валютные резервы достигли 67 миллиардов долларов США и выросли на 14,5% с начала года, отметил премьер.

Формирование значительного положительного сальдо внешнеторгового баланса, сокращение внешнего долга и высокое исполнение доходов бюджета за истекший период 2023 года были расценены как достигнутые очень положительные результаты. Было отмечено, что в результате всего этого был пересмотрен государственный бюджет на 2023 год, доходы бюджета выросли на 3,1 млрд манатов или 10,1%, расходы - 3,3 млрд манатов или 9,8%. Было доведено до сведения, что на основе приоритетных направлений расходов, определенных президентом Азербайджана, в бюджете создана необходимая финансовая подушка для успешной реализации мероприятий и проектов в 2024 году. Была дана информация об основных задачах и целях по определению бюджетной политики на следующий год и в среднесрочный период. В частности, речь идет о реализации «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-26 годы», восстановлении и реконструкции Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, а также продолжении мер по обеспечению Большого возвращения, реализации «Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной республики на 2023-27 годы», повышении обороноспособности и национальной безопасности страны, обеспечения продовольственной безопасности и поддержки развития предпринимательства. Также была подчеркнута важность проведения новой политики заимствований, обеспечения макроэкономической и бюджетной стабильности для финансирования важнейших приоритетных проектов. Было отмечено, что одной из главных задач, поставленных главой государства перед правительством, является достижение однозначного уровня инфляции к концу текущего года. С этой целью рабочая группа, созданная в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 15 июля 2023 года, проводит необходимую работу по исследованию и анализу инфляционных процессов и их причин. Было подчеркнуто, что с целью поддержания инфляции в пределах, не наносящих ущерба макроэкономической и финансовой стабильности, будут продолжены соответствующие меры. Именно в этой связи было заявлено, что одним из главных вызовов перед правительством в среднесрочной перспективе является обеспечение макроэкономической стабильности и стабильности бюджета. На заседании министр финансов Самир Шарифов сообщил о проектах государственного бюджета и сводного бюджета Азербайджана на 2024 год и показателях сводного бюджета на следующие три года, министр экономики Микаил Джаббаров доложил о концепции и прогнозных показателях экономического и социального развития Азербайджана на 2024 год и последующие три года, министр труда и социальной защиты населения Сахил Бабаев - о бюджетных проектах Государственного фонда социальной защиты и фонда страхования от безработицы при Министерстве труда и социальной защиты населения на 2024 год. Были заслушаны доклады премьер-министра Нахчыванской Автономной Республики Сабухи Мамедова о поставленных задачах, связанных с реализацией «Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-27 годы».