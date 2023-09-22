Иностранным атташе показали изъятое у армян оружие ОБНОВЛЕНО 19:52
В Шуше продемонстрированы оружие и боеприпасы, конфискованные в результате антитеррористических мероприятий.
Конфискованное оружие и боеприпасы были показаны военным атташе иностранных государств во время их визита в город.
*** 18:22
Военные атташе аккредитованных в Азербайджане зарубежных государств впервые после локальных антитеррористических мероприятий, проведенных азербайджанской армией в Карабахе, посетили Шушу.
Их сопровождают представители Министерства обороны Азербайджана.