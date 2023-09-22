Обновленные учебники вызвали возмущение в России

Как написал Даудов, учебник «вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов».

«Отмечу, что весь тираж учебника, о котором я говорю, в нашей республике по поручению Кадырова изъят из школ. Благо, в нашей стране непозволительно оскорблять народы. Тем более народы, чьи представители внесли неоценимый вклад в укрепление государственности и защиту интересов Родины», - сообщил он в своем телеграме.

Ранее стало известно, что Российский конгресс народов Кавказа примет меры, чтобы новый учебник истории был запрещен. По мнению председателя президиума Российского конгресса народов Кавказа Алия Тоторкулова, учебник оскорбляет миллионы граждан России.

«Отметим, что в этом году вышел новый учебник по истории России (10 класс), где в 31 параграфе наряду с бандеровцами и власовцами перечислены репрессированные народы, перед которыми официально извинились и подписали законы о полной реабилитации.

Выпуск такого учебника, со старой клеветой сталинских времён, нанес очередное оскорбление миллионам граждан России, потерявших в депортации и на фронтах до 30-50% своих представителей. Мы каждый год отмечаем траурную дату, вспоминаем преступную депортацию, скорбим по безвинно усопшим… Зачем сыпать соль на раны?», - написал Тоторкулов.