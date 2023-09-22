В Белграде близится к завершению чемпионат мира по борьбе.

Сегодня в борьбу вступили борцы греко-римского стиля Мурад Мамедов (63 кг), Хасрет Джафаров (67 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).

Мурад Мамедов в 1/8 финала начал с победы над американцем Ксавьером Джонсоном – 3:1. В четвертьфинале Мурад с таким же счетом победил армянина Грачью Погосяна. В полуфинале Мамедов взял верх над представителем Сербии Георгием Тибиловым (4:1) и вышел в завтрашний финал.

Хасрет Джафаров в олимпийской весовой категории до 67 кг стартовал в 1/16 финала с победы над мексиканцем Эдссоном Гутьерресом – 8:0. Затем были победа над венгром Кристиан Ванча (5:1), разгром олимпийского чемпиона и чемпиона мира из Ирана Мохаммедрзы Гераеи (10:0) и успех в схватке с армянином Славиком Галстяном (4:3).

Хасрет Джафаров вышел в финал и завоевал олимпийскую лицензию! Это третья лицензия Азербайджана на нынешнем чемпионате мира. Ранее путевку в Париж завоевали вольник Магомедхан Магомедов (97 кг) и классик Сенан Сулейманов (77 кг).

Ислам Аббасов в олимпийском весе до 87 кг в 1/32 финала победил молдаванина Виорела Бурдюжу (5:1), в 1/16 финала по дополнительным показателям одолел алжирца Башира Сид Азара, но в 1/8 финала уступил венгру Давиду Лосончи (0:8).

Если венгерский борец выйдет в финал, то у Ислама будет шанс побороться за бронзу и олимпийскую лицензию.

Финалы завтра начнутся в 20:00 по бакинскому времени.

Напомним, вчера Эльдениз Азизли (55 кг) стал 3-кратным чемпионом мира, Рафик Гусейнов (82 кг) - 2-кратным, а Сенан Сулейманов (77 кг), уступив в финале, удостоился серебряной медали.