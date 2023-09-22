Помощник Алиева поражен количеством оружия в Карабахе
Всего за 3 дня процесса разоружения в Карабахе выяснилось, что Карабахский регион Азербайджана превратился в самую милитаризованную зону в мире и пороховую бочку региона по количеству военных складов и накопленного за годы оккупации оружия и боеприпасов, написал помощник президента Азербайджана – завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в соцсети Х.
«Мы даже не ожидали, что он был милитаризован до такой степени, исходя из соотношения населения и размера территории.
Разоружение и демобилизация являются ключевыми компонентами реинтеграции!», - написал Гаджиев.
Just 3 days of disarmament process in Karabakh revealed that Karabakh region of Azerbaijan turned into the most militarized zone in the world and powder keg of our region by the number of military warehouses and accumulated weapons and ammunitions during the years of occupation.… pic.twitter.com/CaA30GwTWA— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 23, 2023