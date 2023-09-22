Помощник Алиева поражен количеством оружия в Карабахе

Всего за 3 дня процесса разоружения в Карабахе выяснилось, что Карабахский регион Азербайджана превратился в самую милитаризованную зону в мире и пороховую бочку региона по количеству военных складов и накопленного за годы оккупации оружия и боеприпасов, написал помощник президента Азербайджана – завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в соцсети Х.

«Мы даже не ожидали, что он был милитаризован до такой степени, исходя из соотношения населения и размера территории.

Разоружение и демобилизация являются ключевыми компонентами реинтеграции!», - написал Гаджиев.