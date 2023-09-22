Новые кадры конфискованного вооружения и техники ФОТО; ВИДЕО
Российские СМИ публикуют кадры изъятой у бандформирований в Карабахе оружия и военной техники.
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Российские СМИ публикуют кадры изъятой у бандформирований в Карабахе оружия и военной техники.
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