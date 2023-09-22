Лавров: ЕС навязывает посредничество Баку и Еревану

Евросоюз сейчас «навязывает» свои посреднические услуги Азербайджану и Армении, «привнося вместе с США дестабилизацию в регион Южного Кавказа». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Сейчас Брюссель навязывает свои посреднические услуги Азербайджану и Армении, привнося вместе с Вашингтоном дестабилизацию на Южный Кавказ», - сказал Лавров.