Фидан: У Азербайджана не было выбора

Азербайджан был вынужден провести антитеррористические мероприятия в Карабахе, не имея других вариантов решения проблемы, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Проведение Азербайджаном антитеррористической операции свидетельствует о том, что у Баку не оставалось других вариантов решения проблемы. После заключения перемирия (в 2020 году), Арменией не был выполнен ряд обязательств. Азербайджан долгое время терпеливо ждал, в частности открытия Зангезурского коридора», - сказал Фидан.