Азербайджан за мир

Баку подтверждает свою готовность к диалогу и переговорам с Ереваном на основе равноправия и взаимного уважения законных интересов двух стран, несмотря на все серьезные вызовы, вытекающие из деструктивной позиции Армении, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе общих дебатов в рамках 78-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы по-прежнему твердо верим в существование исторической возможности как для Азербайджана, так и для Армении установить дружественно-соседские отношения и жить мирно как два суверенных государства в пределах международно признанных границ», - сказал Байрамов, подчеркнув, что настало время воспользоваться этой возможностью.

Министр подчеркнул, что заявления руководства Армении относительно признания суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион, должны быть превращены в практические шаги.