Турция предупредила Нидерланды

Турция решительно осуждает «гнусные нападения» на Священный Коран, совершенные в субботу, 23 сентября в Гааге, перед посольствами некоторых стран-членов Организации исламского сотрудничества, включая дипмиссию Турции.

«Мы осуждаем растущее распространение этих провокационных нападок в европейских странах и допустимость этих актов ненависти под прикрытием свободы выражения мнений», - говорится в заявлении МИД Турции.

В ведомстве уточнили, что «эти нападения направлены на унижение религии и ее верующих».

Турецкий МИД призвал страны принять эффективные меры против подобных провокаций, которые рассматриваются ООН как религиозная ненависть и нарушение международного права.

«Мы призываем власти Нидерландов, вместе с которыми мы принимали меры против этих нападений, принять необходимые меры против виновника инцидента и принять меры предосторожности, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов», - подчеркивается в заявлении.

Турция будет решительно продолжать борьбу с этим «больным и основанным на ненависти менталитетом» на всех платформах, отметили в МИД.