Азербайджанская полиция обещает армянам полную защиту

Успехи, достигнутые в результате антитеррористических операций, проводимых Азербайджаном в Карабах ском экономическом районе, и осуществляемые в настоящее время комплексные меры позволяют говорить о том, что ситуация в Карабах е находится под полным контролем, заявил глава пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что продолжаются комплексные мероприятия во взаимодействии с соответствующими госучреждениями, а также с сотрудниками Министерства обороны и Министерства внутренних дел в целях улучшения нынешней ситуации и криминогенной ситуации на территории.

«Основное внимание уделяется полному обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на территории, если в этом районе будут обнаружены остатки армянских вооруженных сил или оружие, то они должны быть сданы.

Продолжающиеся мероприятия направлены на то, чтобы территория была приведена в полную безопасность. Выявляются объекты незаконных вооруженных формирований Армении, представляющие опасность. Проводится осмотр и проверка этих территорий.

Также есть вопросы безопасности гражданского населения, и это одно из важных требований, поставленных перед нами. Их (карабахских армян) безопасность полностью контролируется. Принимаются все меры для предотвращения любых неприятных инцидентов в отношении мирных жителей», - сказал Гаджиев.