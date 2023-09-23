Фидан посоветовал давать Армении «более правильные советы»

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном сообщил коллеге о неизбежности шагов, предпринятых Азербайджаном в Карабахе.

Дипломат отметил, что стороны поделились своим мнением о том, каким образом должен быть установлен мир в регионе:

«В регионе необходимо предпринять определенные шаги. В частности, нашим западным партнерам следовало бы давать Армении более правильные советы. В противном случае советы, поступающие извне, и несовместимые с правилами нашего региона шаги вместо мира и стабильности приведут к крупному хаосу».