Удивительное заявление Лаврова

Россия «уважает территориальную целостность» Украины в условиях «выполнения всех закреплённых в Декларации независимости обещаний Киева». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Безусловно, мы ещё в 1991 году признали суверенитет Украины на основе Декларации о независимости, которую Украина приняла, выходя из Советского Союза. В декларации много что записано хорошего, в том числе, что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут. Потом всё это вошло в Конституцию Украины».

«Но в Декларации независимости было одним из главных для нас моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украины поддерживаем», - заявил Лавров.