Генсек ООН верит в мир между Азербайджаном и Арменией ОБНОВЛЕНО
Верю, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном будет реализовано в ближайшее время, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
На встрече генсек был проинформирован о текущей ситуации в регионе.
Стороны также обсудили различные аспекты отношений ООН - Азербайджан и региональные вопросы.
*** 23:21
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, принимавший участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
На встрече ожидается обсуждение различных аспектов отношений ООН-Азербайджан и региональных вопросов, а также отношений Баку и Еревана.