Верю, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном будет реализовано в ближайшее время, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

На встрече генсек был проинформирован о текущей ситуации в регионе.

Стороны также обсудили различные аспекты отношений ООН - Азербайджан и региональные вопросы.