В Латвии планируют запретить русскоязычные СМИ

Правительство Латвии планирует прекратить деятельность общественных СМИ на русском языке. Нововведение может вступить в силу в 2026 году.

"Латвийские общественные СМИ должны прекратить вещание на русском языке с 1 января 2026 года. Это - один из пунктов Концепции национальной безопасности, которую в минувший вторник за закрытыми дверями поддержало новое правительство", - говорится в материале.

"Прошлый такой документ был одобрен в 2019 году. И теперь в 2022 году проведен новый анализ угроз государству. На основании этого разработан этот новый проект, который на этой неделе одобрил Кабинет министров", - заявил заместитель директора департамента отраслевой политики МВД Имант Закис.

По его словам, документ уже отправлен в Сейм Латвии и канцелярию президента. Его должны принять до 1 октября.