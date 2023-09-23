В эфире российского телеканала «НТВ» журналист Георг Хачатурян рассказал, что 20 сентября, когда части демонстрантов в Ереване удалось прорваться через оцепление, в доме правительства Армении они якобы «наткнулись на американских десантников», которые охраняли премьера страны Никола Пашиняна.

На это отреагировал руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, заявив о развязанной в российских СМИ «гибридной войне», направленной против государственности Армении.