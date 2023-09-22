Пионтковский: Будь у Украины F-16 и ATACMS, все было бы быстро, как в Карабахе

Российский публицист и политолог Андрей Пионтковский считает, что в окружении российского президента Владимира Путина есть люди, которые готовы отстранить его от власти.

Он отметил, что война России против Украины не будет длительной.

"Никакой концепции долгой войны быть не может. Посмотрите, сегодня ситуация на фронте довольно успешно складывается для украинской стороны, и это за отсутствием авиации и ATACMS.

А представьте себе, что сейчас было бы двести самолетов F-16 и две сотни ATACMS. О какой долгой войне можно говорить? Все это закончилось бы в такие примерно сроки, как азербайджанская антитеррористическая операция в Карабахе. Эта реальность встала сейчас перед людьми в окружении Путина", - отметил политолог.