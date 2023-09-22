Папа Римский рассказал, кому нужна война в Украине

«Мне кажется, что эта война касается не только проблемы между Россией и Украиной, но и продажи оружия. Мне говорили экономисты, что сегодня наибольший доход дают инвестиции в «фабрики смерти», - сказал понтифик на пресс-конференции по дороге из Марселя, где он участвовал в заключительной сессии встречи средиземноморских епископов.

По словам главы католической церкви, он «испытывает определенное разочарование»:

«Сейчас некоторые страны делают шаг назад, не дают оружие, но мучениками в этом процессе остаются украинцы», - заявил Франциск.