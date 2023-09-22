Сегодня в Лас-Вегасе в рамках UFC Fight Night 228 он уступил поляку Матеушу Гамроту. Проигрыш получился весьма обидным. Во втором раунде Физиев нанес удар ногой и сам получил травму. Соперник воспользовался этим, нанес несколько ударов. Бой был остановлен. Была зафиксирована победа Гамрота техническим нокаутом.

Для 30-летнего Физиева это третье поражение при 12 победах. В марте этого года он решением судей проиграл американцу Джастину Гейджи.

У 32-летнего Гамрота это 32-я победа при трех поражениях.