Гаджиев рассказал о шагах Баку для реинтеграции Карабаха

Баку создал правительственную рабочую группу для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с реинтеграцией Карабах а. Об этом в разговоре с изданием Politico сообщил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Помощник президента сказал, что гарантия доступа к гуманитарной помощи еще раз подтверждает добрые намерения и серьезность правительства Азербайджана в отношении удовлетворения потребностей и требований армянских жителей Карабаха, а также обеспечения безопасного и достойного процесса реинтеграции.

«Карабах был пороховой бочкой и самой милитаризованной зоной в мире, — добавил Гаджиев. — Но теперь это в прошлом. В таких условиях у Армении и Азербайджана гораздо больше шансов на мир».