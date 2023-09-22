Боеприпасы на территории грабившей Азербайджан компании фото; видео
На территории незаконно действовавшей в Кельбаджаре компании обнаружены боеприпасы. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.
«Было установлено использование в военных целях построек, принадлежащих компании Base Metals, долгие годы занимавшейся незаконной деятельностью на медно-молибденовом месторождении «Демирли» на территории Кельбаджарского района», — сообщили в Минобороны.
«При осмотре территории на складе, созданном на объектах указанной компании, было обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов», - говорится в сообщении военного ведомства.