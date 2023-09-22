Скандал из-за мигрантов между Германией и Польшей

Канцлер Германии Олаф Шольц допустил возможность усиления контроля на границах ЕС после выявления коррупционной миграционной схемы в Польше. Как сообщает Bloomberg, об этом он говорил на собрании Социал-демократической партии Германии в Нюрнберге.

«Я не хочу, чтобы Польша просто махнула нам рукой, а мы потом обсуждали нашу политику предоставления убежища», – выразил свою позицию Шольц. Он заявил, что, учитывая коррупционные действия на польской границе, «возможно, придется принять дальнейшие меры».

Напомним, ранее СМИ писали о существовании в Польше схемы предоставления шенгенских виз за деньги. С 2021 года было выдано приблизительно 250 000 виз за взятки. 21 сентября Ильва Юханссон, еврокомиссар по внутренним делам, запросила объяснения от польского правительства относительно этих обвинений.

Петр Вавжик, заместитель министра иностранных дел Польши, отвечавший за консульские вопросы, был освобожден от должности, так как, согласно информации СМИ, был вовлечен в данную коррупционную схему.