Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 23 сентября на пресс-конференции в Нью-Йорке сообщил, что численность российских миротворцев в Карабах ском регионе Азербайджана определяется исходя из текущей ситуации.

«Наши миротворцы сейчас помогают контактам между карабахскими представителями и азербайджанскими официальными лицами. Наши миротворцы там присутствуют, исходя из того, что их роль важна для укрепления доверия...» — проинформировал Лавров.

«Сколько это потребует времени, какое количество миротворцев потребуется — это вопрос, который решают на месте на земле», — уточнил глава российского МИД.