Ереванское метро закрыли: оппозиция обвиняет Пашиняна обновлено 12:45
Ереванский метрополитен закрыли, чтобы препятствовать участию граждан в запланированном на 18.00 митинге на площади Республики. Как сообщают армянские СМИ, об этом заявили в армянском Нацкомитете по координации всенародного движения.
Стоит отметить, что сегодня в 18:00 по местному времени в столице Армении Ереване ожидается акция протеста против правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.
*** 11:09
Ереванский метрополитен утром в воскресенье, 24 сентября, закрыт по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба подземки в соцсетях.
Отмечается, что метро будет недоступно для пассажиров в течение всего дня.
«Уважаемые пассажиры, сообщаем вам, что из-за технических проблем ереванское метро сегодня будет закрыто», – говорится в сообщении.
Накануне подземка в Ереване работала с ограничениями из-за поломки поезда между станциями «Горцаранаин» и «Сасунци Давид».