Ереванский метрополитен закрыли, чтобы препятствовать участию граждан в запланированном на 18.00 митинге на площади Республики. Как сообщают армянские СМИ, об этом заявили в армянском Нацкомитете по координации всенародного движения.

Стоит отметить, что сегодня в 18:00 по местному времени в столице Армении Ереване ожидается акция протеста против правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.