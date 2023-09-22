Леонид Швец, автор haqqin.az 11:15

Ощутимая разница между нынешним визитом президента Зеленского за океан и его триумфальным приездом в декабре минувшего года наглядно показывает, как изменилось отношение к войне и к Украине за это время. Тогда украинский президент встретился с Джо Байденом и выступил на совместном заседании Сената и нижней палаты Конгресса США. Визит в СМИ не называли иначе как историческим и сравнивали с прилетом в Америку Черчилля в декабре 1941 года.

В этот раз американская программа Зеленского даже шире, хотя и без обращения к Конгрессу: обновленный состав нижней палаты отказался от такой встречи, хотя сенаторы собрались вновь. Добавилось участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН, Совета безопасности ООН, встречи с другими мировыми лидерами, прибывшими на сессию: президентами ЮАР, Кении, Бразилии, канцлером ФРГ, премьер-министром Израиля, генсеком ООН, главами Европейского совета и Еврокомиссии. Кроме того, были встречи с руководством Пентагона, американским бизнесом и журналистами. А затем президент Украины еще и посетил Канаду. Следует к тому же добавить: в этот раз в поездке его сопровождала первая леди. Но прежнего восторга от общения с Владимиром Зеленским ни у американских политиков, ни у прочих международных лидеров уже не было. В прессе поспешили назвать это признаками усталости и от войны, и от Украины. Что ж, люди остаются людьми, можно ожидать от них и такой реакции на то, что каждый день происходит в Украине. Хотя, конечно, усталость внешнего наблюдателя, тем более заокеанского, ни в какое сравнение не идет с усталостью самих украинцев, теряющих жизни, здоровье, близких. Объяснение же тут требуется не столько психологическое, сколько организационно-управленческое. После героического периода в противостоянии России, поначалу превосходившей Украину по всем компонентам, кроме морально-волевого и собственно политического, на уровне решений руководства в кризисной ситуации, где-то с весны 2023 года наступил период размеренного систематического сопротивления. К тому времени с размахом заработали разогретые до этого механизмы оборонной поддержки по линии «Рамштайн», обозначились планы контрнаступления, определились необходимые силы и средства.