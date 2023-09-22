Украинские войска и бронетранспортеры прорвались через главную оборонительную линию России на южном фронте. Об этом The Washington Post сообщил украинский командир в субботу.

Газета отмечает, что прорыв является скромным, но важным успехом для Киева в его контрнаступлении.

Командир украинского десантно-штурмового подразделения, сражающегося в юго-восточной области Запорожья, сказал, что на прошлой неделе бронетранспортеры прорвали так называемую «линию Суровикина» возле Вербового - маленького поселка, расположенного в нескольких милях от Работино, который украинские войска освободили в прошлом месяце.

«Россия все еще имеет значительные оборонительные сооружения к югу от линии, такие как окружающие Токмак, примерно в 25 милях к юго-западу от Вербового», - отметил он.

Командир также сказал, что проникновение техники, включая немецкие «Мардеры» и американские Stryker, сопровождалось значительными потерями.

«Там было потеряно много техники», — сказал он, предпочитая оставаться анонимным, так как не имел полномочий говорить об этом публично.