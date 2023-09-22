Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра посетит Нахчыванскую Автономную Республику и встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Визит состоится по приглашению Алиева. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

На встрече обсудят процесс разоружения армянских сепаратистов в Карабахе после успешных антитеррористических мероприятий и последующий политический процесс по реинтеграции.

Также в ходе встречи будет обсуждаться Зангезурский коридор, который обеспечит наземное соединение между Азербайджаном и Турцией.