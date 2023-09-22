Удар по зданию ФСБ в Курске обновлено 13:33
Удар по административному зданию в Курске пришелся на строение управления ФСБ Курской области, сообщает «Агентство».
Информацию подтвердил источник «РБК-Украина» в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Анализ видеоматериалов позволил «Агентству» установить, что после взрыва дым действительно поднимался в районе здания ФСБ.
Рядом с местом происшествия расположены здания Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны России в Курской области и администрация Центрального округа Курска.
«Рыбарь» высказывал предположение, что атака могла быть направлена на здание администрации.
Инцидент произошел в день, когда в Курске празднуют День Города.
*** 11:56
В Курске беспилотник атаковал административное здание. Об этом сообщают российские СМИ.
«В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе. Незначительно пострадала крыша. Сотрудники оперативных служб выехали на место», — написал губернатор Роман Старовойт.
Информации о пострадавших пока нет.
Как сообщает местный паблик «Курский бомонд», взрыв было слышно во многих районах города.
September 24, 2023