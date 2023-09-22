Удар по зданию ФСБ в Курске обновлено 13:33

Удар по административному зданию в Курске пришелся на строение управления ФСБ Курской области, сообщает «Агентство».

Информацию подтвердил источник «РБК-Украина» в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Анализ видеоматериалов позволил «Агентству» установить, что после взрыва дым действительно поднимался в районе здания ФСБ.

Рядом с местом происшествия расположены здания Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны России в Курской области и администрация Центрального округа Курска.

«Рыбарь» высказывал предположение, что атака могла быть направлена на здание администрации.

Инцидент произошел в день, когда в Курске празднуют День Города.

*** 11:56

В Курске беспилотник атаковал административное здание. Об этом сообщают российские СМИ.

«В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе. Незначительно пострадала крыша. Сотрудники оперативных служб выехали на место», — написал губернатор Роман Старовойт.

Информации о пострадавших пока нет.

Как сообщает местный паблик «Курский бомонд», взрыв было слышно во многих районах города.