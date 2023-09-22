Удар по административному зданию в Курске пришелся на строение управления ФСБ Курской области, сообщает «Агентство».

Информацию подтвердил источник «РБК-Украина» в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Анализ видеоматериалов позволил «Агентству» установить, что после взрыва дым действительно поднимался в районе здания ФСБ.

Рядом с местом происшествия расположены здания Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны России в Курской области и администрация Центрального округа Курска.

«Рыбарь» высказывал предположение, что атака могла быть направлена на здание администрации.

Инцидент произошел в день, когда в Курске празднуют День Города.