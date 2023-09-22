США будут сдерживать Китай Вьетнамом

Этот возможный пакет соглашений, ожидаемый в следующем году, будет частью недавно возобновившегося партнерства между Вашингтоном и Ханоем. Источники Reuters сообщают, что обсуждается предложение по продаже вьетнамцам американских истребителей F-16, на которые у них есть потребность из-за напряженности в отношениях с Китаем в Южно-Китайском море.

Reuters подчеркивает, что потенциальное соглашение все еще находится на стадии обсуждения, детали не утверждены, и нет полной уверенности, что они будут согласованы.