Ганира Пашаева впала в кому обновлено 13:25
Председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Ганира Пашаева в настоящее время находится под наблюдением врачей в Центральной клинической больнице. Об этом сообщил помощник депутата Эльбей Гадиров.
По его словам, в настоящее время врачи принимают необходимые меры.
*** 12:12
Депутат Ганира Пашаева впала в кому. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщает АПА.
Сообщается, что ухудшение состояния депутата связано с приемом лекарств.
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