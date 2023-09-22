Председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Ганира Пашаева в настоящее время находится под наблюдением врачей в Центральной клинической больнице. Об этом сообщил помощник депутата Эльбей Гадиров.

По его словам, в настоящее время врачи принимают необходимые меры.