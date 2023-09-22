Ганира Пашаева впала в кому обновлено 13:25

Председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Ганира Пашаева в настоящее время находится под наблюдением врачей в Центральной клинической больнице. Об этом сообщил помощник депутата Эльбей Гадиров.

По его словам, в настоящее время врачи принимают необходимые меры.

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Депутат Ганира Пашаева впала в кому. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщает АПА.

Сообщается, что ухудшение состояния депутата связано с приемом лекарств.