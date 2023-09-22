Пашинян ставит под сомнение деятельность российских миротворцев
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая с обращением к нации, поставил под сомнение деятельность и мотивы российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана. Об этом сообщают армянские СМИ.
Также он обвинил «союзников Армении» в попытках показать невозможность независимого существования страны.
«Армения никогда не отказывалась от своих союзнических обязанностей и не предавала союзников, но анализ сложившейся ситуации показывает, что те системы безопасности и те союзники, на которых долгие годы Армения надеялась, поставили перед собой задачи показать наши уязвимости и невозможность независимости армянского народа», - сказал Пашинян.