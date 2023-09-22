Пашинян о ратификации Римского статута

Ратификация Римского статута позволит Армении воспользоваться возможностями МУС для обеспечения внешней безопасности страны, она не направлена против России и ОДКБ. Как передают армянские СМИ, об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян.

"Решение об этом было принято в декабре 2022 года, когда для всех стало очевидно, что механизмов ОДКБ и армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для защиты внешней безопасности Армении", - заявил Никол Пашинян.

Пашинян предложил гражданам Армении сделать выбор: являются ли они сторонниками независимости страны или сторонниками того, чтобы стать отдаленной губернией.

Армянский премьер также высказался по жителям Карабахского региона Азербайджана. По словам Пашиняна, в случае безуспешности переговоров в Карабахе Ереван "с большой заботой" примет карабахских армян в Армении.