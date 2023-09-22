На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в Сабунчинском районе Баку произошло ДТП и требуется помощь спасателей. Об этом сообщили в МЧС.

После получения информации на место происшествия были направлены спасатели Службы спасения особого риска министерства.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что грузовик марки Hyundai столкнулся с легковым автомобилем Hyundai, припаркованным на обочине дороги, в грузовике оказался в зажатом состоянии 1 человек.

В результате спасательных мероприятий Велиев Азер Ислам оглу (1968 г.р.), оказавшийся в зажатом состоянии в грузовике, был спасен.