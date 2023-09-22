Мурад Фатиев (90 кг) победил в утешительном поединке серба Неманью Майдова и получил право принять участие в схватке за бронзу. Его соперником будет Михаэль Зганк, представляющий Турцию.

Зелым Коцоев (100 кг) взял верх в четвертьфинале над представителем Германии Георгием Удсилаури и вышел в полуфинал. Там его соперником был россиянин Матвей Каниковский, которому Коцоев уступил. Теперь он поборется за бронзу с хорватом Златко Кумричем.

Напомним, в категории свыше 100 кг также бронзу оспорит Имран Юсифов. Его соперником будет казах Йерассыл Кажибаев.

*** 13:12

Сегодня на Национальной гимнастической арене завершается турнир «Большого шлема» по дзюдо. В заключительный день соревнований на татами вышли десять представителей Азербайджана.