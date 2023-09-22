Азербайджан может завоевать три бронзы в последний день «Большого шлема» в Баку обновлено 14:19
Мурад Фатиев (90 кг) победил в утешительном поединке серба Неманью Майдова и получил право принять участие в схватке за бронзу. Его соперником будет Михаэль Зганк, представляющий Турцию.
Зелым Коцоев (100 кг) взял верх в четвертьфинале над представителем Германии Георгием Удсилаури и вышел в полуфинал. Там его соперником был россиянин Матвей Каниковский, которому Коцоев уступил. Теперь он поборется за бронзу с хорватом Златко Кумричем.
Напомним, в категории свыше 100 кг также бронзу оспорит Имран Юсифов. Его соперником будет казах Йерассыл Кажибаев.
*** 13:12
Сегодня на Национальной гимнастической арене завершается турнир «Большого шлема» по дзюдо. В заключительный день соревнований на татами вышли десять представителей Азербайджана.
В весовой категории до 90 кг успешнее других наших спортсменов выступает Мурад Фатиев. У него есть шанс завоевать бронзу. Победив соперников из Черногории и Доминиканы, Мурад в четвертьфинале уступил венгерскому дзюдоисту и отправился в утешительную сетку, где встретится с сербом Неманья Майдовым.
В весе до 100 кг ждем медали от Зелыма Коцоева. Он победил соперников из Дании и Австрии и встретится в четвертьфинале с представителем Германии Георгием Удсилаури.
В категории свыше 100 кг за бронзу поборется Имран Юсифов. Он победил дзюдоистов из Франции и Таджикистана, но в четвертьфинале проиграл россиянину Иналу Тасоеву. Далее Имран победил другого нашего спортсмена Джамала Гамзатханова и поборется за бронзу с казахом Йерассылом Кажибаевым.
Напомним, в первые два дня азербайджанские дзюдоисты завоевали три золота и одно серебро. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Яшар Наджафов (66 кг), Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Цкаев (81 кг). Серебро в активе Лейлы Алиевой (48 кг).
Всего в «Большом шлеме» в Баку, посвященном памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, выступили 446 дзюдоистов и дзюдоисток из 61 страны.