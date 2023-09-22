Папа римский призвал не шантажировать Украину оружием

Народ Украины рискует стать мучеником из-за того, что некоторые страны сначала обещают Киеву поставки оружия, а потом идут на попятную. Эти слова произнес папа римский Франциск во время беседы с журналистами на борту самолета, возвращаясь из Марселя, сообщает агентство Reuters.

«Мы не должны играть с мученичеством этого народа. Мы должны поддержать их в поиске решения... Сейчас я вижу страны, которые отступают, не желая поставлять (Украине — ред.) оружие. Этот процесс может сделать украинский народ мучеником, и это ужасно», — заявил Папа Римский.

Франциск также предположил, что интерес к войне присутствует не только из-за противостояния между Россией и Украиной, но и из-за интересов в области торговли оружием. Представитель Ватикана Маттео Бруни уточнил, что Папа не высказывался о том, следует ли странам продолжать или прекращать поставки оружия Украине, а лишь выразил свои размышления о последствиях оружейной торговли. «Папа указывает на парадокс: те, кто торгует оружием, не сталкиваются с последствиями своих действий, оставляя их на совесть людей, таких как украинцы, которые терпят мученическую смерть».