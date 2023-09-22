МВД Азербайджана: Разоруженных армян выводят через коридор

Согласно достигнутому 20 сентября соглашению, будет обеспечен выход разоруженному и демобилизованному личному составу вооруженных сил Армении из Карабахского региона Азербайджана в направлении Лачин - Ханкенди и Кельбаджар - Басаркечар. Об этом сообщили в МВД Азербайджана.

«Для обеспечения проезда будут использоваться автобусы и личные транспортные средства», - заявили в ведомстве.