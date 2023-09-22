Изъятые у армянских боевиков боеприпасы фото; видео
Минобороны Азербайджана поделилось фото- и видеоматериалами боеприпасов, изъятых в направлении села Юхары Вейсялли.
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Минобороны Азербайджана поделилось фото- и видеоматериалами боеприпасов, изъятых в направлении села Юхары Вейсялли.
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