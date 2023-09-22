Каха Каладзе рассказал о заслугах Азербайджана
Азербайджан протянул нам руку помощи в самый трудный момент. Эта страна является очень важным партнером для Грузии. Об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал Report.
«В период, когда я был министром энергетики Грузии, было подписано много совместных проектов с Азербайджаном. SOCAR газифицировала многие районы и села Грузии», — сказал Каладзе.
Он отметил, что между двумя странами существуют крепкие дружественные отношения.
«Мы стремимся к дальнейшему укреплению этих связей в будущем», — добавил мэр.