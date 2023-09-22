Спецслужбы Армении сорвали попытку «узурпации власти»
Служба национальной безопасности Армении заявила о раскрытии случая «подготовки к узурпации власти в составе группы». Об этом сообщают армянские СМИ.
По данным спецслужбы, в ходе предварительного следствия было выяснено, что члены общественной организации «Крестоносцы» договорились с применением имеющихся у них оружия и боеприпасов насильственным путем узурпировать власть.
Утверждается, что для выполнения этого замысла члены группы приобрели средства связи, средства глушения связи, «средства и инструменты, облегчающие выполнение преступления».
В рамках дела были задержаны 8 человек, в отношении них начато уголовное преследование по статье о подготовке узурпации власти.