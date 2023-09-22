Анкара ужесточает миграционную политику. ЕС беспокоится

Ужесточение политики Анкары по отношению к беженцам, особенно из Сирии, привело к опасениям относительно возможности новой миграционной волны в Европейский Союз, сообщает агентство Reuters.

Особенно под угрозой оказались сирийские мигранты, проживающие в Стамбуле, но зарегистрированные в других регионах Турции. С воскресенья они официально становятся нежелательными субъектами в крупнейшем городе страны.

Правительство Турции пыталось равномерно распределять беженцев по различным регионам страны, однако многие из них предпочли переместиться в крупные города.

Эрдоган неоднократно обвинял оппозицию в демагогии, популизме и манипуляциях в связи с беженцами, подчеркнув, что политика его правительства в отношении мигрантов останется неизменной. Тем не менее во время избирательной кампании он пообещал добиться репатриации 1 миллиона сирийских беженцев. К слову, многие сирийцы в Турции рассматривают возможность переезда не только обратно, но и в страны ЕС.

В свете этих событий министр внутренних дел Кипра Константинос Иоанну призвал ЕС пересмотреть списки безопасных районов в Сирии для репатриации беженцев.

В данный момент ЕС признает безопасной только зону Тартус, в то время как Дамаск, Латакия, Хомс и Кунейтра классифицируются как районы с «низким уровнем насилия».