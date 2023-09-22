24 сентября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства посетили Главный клинический госпиталь Министерства обороны. Об этом сообщает сайт Минобороны.

Руководящий состав Минобороны встретился с военнослужащими, получившими ранения во время проведения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, и поинтересовался состоянием их здоровья и нуждами.

Министру обороны было доложено, что для лечения раненых военнослужащих весь медицинский персонал госпиталя работает с высоким профессионализмом.

Затем министр навестил военнослужащих, проходящих лечение в палатах, поинтересовался состоянием их здоровья и процессом реабилитации, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

Министр обороны подчеркнул, что значительные военные успехи, достигнутые азербайджанскими военнослужащими в короткие сроки по всем направлениям при проведении антитеррористических мероприятий в условиях сложного рельефа местности, проявленный ими героизм, мужество и профессионализм высоко оценены президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

В заключение министр дал соответствующие поручения по организации еще более качественного обслуживания раненых военнослужащих.