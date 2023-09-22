Русские объявили о начале эвакуации части армян Карабаха

В сопровождении российских миротворцев будет организована перевозка части армянских жителей Карабахского региона Азербайджана в Армению. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению, семьи, желающие покинуть территорию Карабахского региона Азербайджана, будут перевезены в Армению под присмотром российских миротворцев.

Также сообщается, что информация о перемещении других групп населения будет опубликована в ближайшие дни.