Обнаружен армянский квадрокоптер фото

Обнаружен квадрокоптер, принадлежащий формированиям вооруженных сил Армении, сообщает Минобороны Азербайджана.

При осмотре территории после локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана на одной из боевых позиций были обнаружены принадлежащие формированиям вооруженных сил Армении квадрокоптер и снаряды к нему.

Установленными на квадрокоптерах этого типа снарядами обстреливались позиции азербайджанской армии.