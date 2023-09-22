Обнаружен армянский квадрокоптер фото
Обнаружен квадрокоптер, принадлежащий формированиям вооруженных сил Армении, сообщает Минобороны Азербайджана.
При осмотре территории после локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана на одной из боевых позиций были обнаружены принадлежащие формированиям вооруженных сил Армении квадрокоптер и снаряды к нему.
Установленными на квадрокоптерах этого типа снарядами обстреливались позиции азербайджанской армии.
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