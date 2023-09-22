Азербайджанские адвокаты возложили цветы к памятнику Азизу Алиеву в Махачкале

Делегация Коллегии адвокатов Азербайджана во главе с заместителем председателя Айдыном Ахундовым, членом президиума Мухтаром Мустафаевым и адвокатом Энвером Амиралиевым посетила Республику Дагестан. Об этом haqqin.az рассказали в Коллегии адвокатов.

Согласно информации, они провели встречу с руководителем адвокатской палаты Республики Дагестан Акифом Бейбутовым. Стороны обсудили взаимоотношения между азербайджанскими и дагестанскими адвокатскими образованиями.

После этого они возложили цветы к памятнику великого сына азербайджанского народа, государственного деятеля Азербайджана и Дагестана Азиза Алиева.