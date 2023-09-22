После локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Вооруженными силами Азербайджана в Карабахском регионе, организован первый визит в Шушу аккредитованных в стране военных атташе иностранных государств. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Военные атташе осмотрели опорный пункт, оставленный формированиями вооруженных сил Армении на территории Шушинского района.

Высокопоставленные офицеры Министерства обороны проинформировали делегацию о боевой технике, военном оборудовании и боеприпасах, конфискованных после антитеррористических мероприятий, был продемонстрирован видеоролик.