Готовится встреча Алиева с Пашиняном

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретятся 26 сентября в Брюсселе с целью подготовки к предстоящим переговорам между лидерами двух государств, запланированным на 5 октября в испанской Гранаде. Информацию об этом распространила пресс-служба Совета безопасности Армении.

«Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправится с рабочим визитом в столицу Бельгии Брюссель, где на 26 сентября запланирована встреча секретаря Совета безопасности Армении с советниками президента Франции [Эмманюэля] Макрона, канцлера Германии [Олафа] Шольца, председателя Евросовета Шарля Мишеля и помощником президента Азербайджана Гаджиевым для подготовки к встрече лидеров, намеченной на 5 октября в Гранаде», — сообщает пресс-служба.