Странные дела в Ереване: посол Франции пошел к послу Ирана

Иран приветствовал восстановление Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом в результате локальных антитеррористических мероприятий, продолжавшихся всего 24 часа. На фоне последних событий официальный Тегеран в очередной раз заявил, что Карабах является территорией Азербайджана.

Вместе с тем Иран продолжает называть нерушимость границ Армении своей «красной линией».

Не секрет, что среди международных и региональных игроков именно Франция больше обеспокоена восстановлением Азербайджаном полного суверенитета над своей территорией. Париж также утверждает, что существует угроза границам Армении: похоже, эта озабоченность может сформировать определенное партнерство между французами и иранцами.

Так, накануне посол Франции в Ереване Оливье Декотиньи отправился в резиденцию своего иранского коллеги Мехди Собхани. Об этом сообщается на странице иранского посольства в Армении в соцсети. Сообщается, что дипломаты провели консультации относительно последних событий в регионе.