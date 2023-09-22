«Голод как оружие»: обвинение против России поступит в МУС

Организация Global Rights Compliance, занимающаяся правозащитной деятельностью, вместе с прокуратурой Украины подготавливает материалы о предполагаемом умышленном создании условий голода в Украине со стороны России в период военных действий. Об этом сообщает The Guardian.

Правозащитники планируют представить свой доклад Международному уголовному суду для инициации первого судебного процесса такого рода. Главной целью досье является фиксация случаев, когда, по утверждению, голод использовался российскими военными как «оружие войны».

Сообщается, что президенту России Владимиру Путину могут быть предъявлены обвинения в этом деле.

Старший юрист организации Юсуф Хан описал, как «продовольствие в качестве оружия» использовалось на разных стадиях конфликта, начиная с первых дней. На первой стадии оккупированные города были отрезаны от поставок. Сюда входят осада Мариуполя и блокировка поставок продовольствия в город.

На второй стадии рассматривается уничтожение запасов продовольствия, воды и источников энергии в Украине.

Третья стадия связана с предполагаемыми попытками России препятствовать или ограничивать экспорт агропродукции Украины.

Дата завершения досье и его представление Международному уголовному суду пока остается неизвестной.